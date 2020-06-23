Мистецький та освітній осередок в історичній будівлі

Центр сучасної культури у Дніпрі поступово наближується до відкриття. У розпалі роботи з реконструкції будинку, однак засновникам це не заважає налагоджувати партнерські стосунки. Спеціально для цього до Дніпра вперше приїхав посол Франції в Україні. Про що домовились — наша Марія Курач розкаже.

Старовинна будівля на Крутогірному узвозі. Пам’ятка архітектури місцевого значення. Вже за кілька місяців ця будівля має перетворитися на Центр сучасної культури у Дніпрі. Вже зараз тут зав’язуються перші партнерські міжнародні відносини.

Меморандум про співпрацю підписали представники української сторони та Французького культурного центру у Дніпрі. Разом із закордонними колегами — особисто посол Франції в Україні.

“Ми сьогодні маємо мету дати друге життя цьому будинку. Альянс Франсез буде учасником цього чудового проєкту. Звичайно, думаю, тут ми будемо проводити частину “Французької весни”, яка є центральною подією в культурній програмі по всій Україні, в тому числі й у Дніпрі.”

Для більш ефективної співпраці партнери об’єднають свої сили у межах однієї території. Французькі колеги переїдуть в будівлю Центру сучасної культури, щойно тут закінчиться перша частина реконструкції. Відбутися це має вже у вересні.

“Вони переїдуть сюди з офісом, бібліотекою, медіатекою. І ми сподіваємося, що будемо разом працювати над культурною програмою. Це дає можливості не тільки французькому інституту, а й нам розширити програму, мати більше учасників з Франції: митців, музикантів.”

Поки центр тільки готується до свого повноцінного відкриття, засновники звертають увагу на цінність будівлі, де він розташований.

Будинок має багату історію. Спочатку він був приватною резиденцією, потім — губернським земством, й в решті — армійським штабом.

Меморандум з французькими колегами підписували у блакитній залі. Ще за перших власників її використовували для офіційних, урочистих заходів. Це єдина кімната, де збереглося стільки архітектурних елементів. Проте будівля багата не лише ними.

Окрім основних ремонтних робіт із заміни вікон, підлог, даху та комунікацій, триває реконструкція трьох основних родзинок будівлі — блакитної зали, мармурових сходів та величних атлантів.