Довгоочікувана прем’єра у Молодіжному театрі

Нову виставу покажуть вже наприкінці цього тижня. Але, за умов карантину, зала буде наповнена лише на чверть. Між тим прем’єра обіцяє бути гучною. На розсуд глядачів представлять не що інше, як “Мертві душі” за мотивами поеми Миколи Гоголя. На репетиції побувала наша знімальна група.

Здається, такі персонажі зовсім не відповідають гоголівському сюжету “Мертвих душ”. Та й Чичиков тут замолодий. Актору Станіславу Любарцю двадцять п’ять років. Каже,цей персонаж — бажана роль.

Станіслав упевнений у надзавданні, знає кого треба грати у цій виставі.

Це вже третя сценічна версія Гоголя у Молодіжному театрі. “Одруження”, “Гравці”, тепер от – “Мертві душі”. Якщо два попередніх твори Миколи Васильовича — п’єси, то завершує трилогію проза. Вірніше, поема, як назвав її сам автор.

Невідомо, чи це буде смішно, але те, що треба пильно стежити за перевтіленнями кожного актора — це точно. Ймовірно, це частина сценічного анекдоту.

Перед репетицією читали оригінал. Тільки після цього, каже режисер, можна сміливо імпровізувати.

Зовсім скоро візок Пал Івановича Чичикова відправиться у свій нескінченний шлях. Тепер ця історія відбуватиметься перед очима дніпровських глядачів. Їх, до речі, на прем’єрі буде зовсім небагато, всього тридцять. За умовами карантину і нашого, зовсім не анекдотичного життя.