В Україні знову суттєво зросла кількість хворих на коронавірус

За минулу добу виявили понад вісім сотень нових випадків. А більш ніж половина областей виявилися не готовими до пом’якшення карантину. Серед них й Дніпропетровщина. Докладніше — далі в сюжеті.

Плюс 833 випадки! За минулу добу в Україні виявили на півтори сотні більше хворих, аніж позавчора. Лідером антирейтингу залишається Львівська область. Там інфікованих побільшало майже на 250. А їх загальне число із початку епідемії перевищило 4 тисячі двісті. Вчора область проінспектував міністр охорони здоров’я. Урядовець звернув увагу на недотримання правил карантину на вулицях, а також незадовільну роботу Лабораторного центру.

Ще близько сотні випадків зареєстрували на Закарпатті, 75 – на Рівненщині. Плюс 13 інфікованих — у лавах Збройних сил, 92 нові випадки серед медпрацівників.

Станом на ранок вівторка в Україні не готовими до послаблення карантину виявилися одразу 14 областей. Серед них й Дніпропетровщина — через замалу кількість протестованих. В обласній пресслужбі повідомили: поки ніяких змін у карантинних заходах. Вчора в нашому регіоні виявили 7 нових хворих, більшість із Дніпра.

З початку епідемії COVID-ом інфікувалися понад 38 тисяч українців. З них одужали майже 17 000, загинули понад тисячу. Сьогодні вночі до України прибув медичний вантаж вартістю понад мільйон євро. Європейські партнери передали нам засоби захисту для боротьби із захворюванням.