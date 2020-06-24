25-го червня абітурієнти здають математику. Напруження навколо цієї події сягнуло верхньої точки. Чисельне перенесення тестування дуже нервувало й учасників, і їхніх батьків. Наразі майже усі підготовчі моменти завершені. Пункти проведення ЗНО в області забезпечені масками, санітайзерами та дезінфекційними засобами. Адже цьогоріч до проведення сесій — особливі вимоги.

Прямуючи до пункту тестування абітурієнти повинні зберігати дистанцію та бути у масках. Аби забезпечити такі умови, ще на підходах до шкіл нанесені білі смужки. Цьогоріч закладам освіти, де проводять ЗНО, довелося виконувати ще й суворі санітарні вимоги.

144-а школа — одна з понад тридцяти навчальних закладів Дніпра, де проводять ЗНО. Її, як і інші, напередодні тестування перевіряють представники Держпродспоживслужби. Звертають увагу на наявність санітайзерів, контейнерів для використаних масок, забезпеченість необхідними санітарними засобами. В туалетах мають бути гаряча вода, мило та паперові рушники. Фахівці кажуть — якихось серйозних порушень не виявили.

На порозі школи учасників тестування має зустріти медпрацівник, аби виміряти температуру. Тутешня медсестра вже напоготові. Її забезпечили навіть захисним щитком.

Протестували сьогодні й пірометри. Але в наявності мають бути й звичайні термометри. Їх використають, якщо в учасника тестування буде підозра на підвищену температуру. Якщо все гаразд, абітурієнти проходять всередину. Й там повинен зняти маску з одного вуха для того, щоб продемонструвати своє обличчя. Адже особу треба ідентифікувати. Далі усі моменти спілкування учасник має бути у масці.

“Має бути перебувати у масці абітурієнт. Але якщо важко дихати й він їх приспустить, це не буде порушенням. Але буде спілкуватися — її знов треба одіти й перебувати у масці до кінця спілкування.”

Дистанція між учасниками ЗНО в аудиторіях — не менш як метр двадцять. В класах цієї школи розмістяться по 15-ть осіб. Пункти ЗНО сьогодні перемивають. Й так само вологе прибирання проведуть після тестування.

В четвер зранку в пункти ЗНО завезуть тестові матеріали. Й нарешті буде даний старт цьогорічній сесії оцінювання знань. Керівниця регіонального центру налаштовує усіх учасників проявити максимальну витримку в цій процедурі.

На ЗНО життя не закінчується. Але 11-й канал бажає усім учасникам тестування спокою та впевненості. А також нехай буде ще удача.