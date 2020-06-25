ЗНО зрештою стартувало

Із запізненням більш як на місяць, одинадцятикласники мають показати результати свого сумлінного навчання. Перше тестування — математика. Близько тридцяти навчальних закладів Дніпра стали базами для проведення сесії оцінювання знань. Як все відбувалося – бачили наші кореспонденти.

Вже о десятій двір шостої школи, де розмістився один з пунктів тестування, заповнений підлітками та їхніми батьками. Сьогодні нарешті сталося те, до чого так довго готувалися. Усі напружені, дається взнаки довга невизначеність ситуації із ЗНО.

Частина дітей прибули організовано від шкіл, їх супроводжували викладачі.

Директорка школи, яка є відповідальною за ЗНО, в черговий раз нагадує дітям про масковий режим та соціальну дистанцію, яких вони повинні дотримуватися.

Саша у черзі стоїть з друзями та батьком. Каже – саме за математику хвилюється найменше. Хотіла б вже її нарешті здати.

Черга просувається досить повільно. Представниця організаторів заспокоює – встигнуть. ЗНО розпочнеться тільки тоді, коли усі учасники будуть на місцях.

На вході до школи дітей одразу спрямовують продезінфікувати руки. Потім медик вимірює температуру, видають маску. Діти визначаються, в якій аудиторії писатимуть тестування. Показують інспектору свої документи.

У коридорах учасник ЗНО має перебувати у масці. Так само писатиме тести. Якщо буде важко дихати – дозволяється її приспустити.

Доки є кілька вільних хвилин до початку тестування – хтось повторює формули або спілкується з друзями. А ось хлопці взялися грати у шахи.

О 10:45 всі вже по аудиторіях. Інспектори налаштовують молодь на спокійну працю. Об одинадцятій ЗНО розпочалося. У дворі школи чекають вчителі та батьки.

Наступне тестування відбудеться 30-го червня. Учасники здаватимуть українську мову та літературу.