Санітарна ревізія

У Дніпрі — посилений контроль за дотриманням протиепідеміологічних норм на ринках. І спеціалісти Держпродспоживслужби фіксують порушення. Наш Єгор Ромахло побував на найбільших торговельних нашого міста і вже знає — чи дбають там про безпеку і покупців, і продавців.

Відповідна дистанція між прилавками, тотальний масковий режим та санобробка торговельних точок. Це основні правила, яких мають дотримуватись на усіх ринках. Чи слідкують за цим на одному з найбільших — Озерці ? Зараз побачимо.

Одразу на вході до ринку встановлені санітайзери та прилавок, де можна придбати засоби особистого захисту.

Перше, що потрапляє на очі, це екрани, якими продавці відгороджені від клієнтів. У Держпродспоживслужбі пояснюють — це чи не найважливіша санітарна норма.

Довжина одного такого прилавку — чотири метри. За ним можуть одночасно працювати лише чотири людини. Цікаво, та от додатково захищати сам товар, наприклад, м’ясо — тут не зобов’язують. І це, кажуть фахівці Держпродспоживслужби, — норма.

Та ж історія з ковбасними виробами. Між товаром і покупцями — мінімальна дистанція. Однак продавчиня божиться, те що вже розрізано — не на продаж.

Дотримуються позиції продавчині, як контролер, так й головний лікар ринку.

Жодних нарікань й на цього продавця сухофруктів. Весь його товар знаходиться у відкритому доступі для покупців. Які, до речі, забувають вдягати маску, як ось цей чоловік. За усіма правилами, його не мали обслуговувати.

До слова, усіх клієнтів ринку ще на вході попереджають про обов’язковий масковий режим. Та кожен четвертий, як і ось ця жінка, чомусь забуває про це правило.

За підсумками перевірки фахівець держпродспоживслужби нарахував всього два порушення. Й ті, мовляв, несуттєві.

“Щоб адміністрація ринка посилила контроль за відвідувачами, щоб всі надягали маски. А також, щоб вони рекомендували, щоб підприємці відвідувачам пропонували тримати дистанцію.”

А це вже Петровський ринок, що на житломасиві Тополя-3. Тут захист прилавків облаштовано за аналогічною схемою. На вході є санітайзери та антисептики,та й додатково у кожного продавця.

І покупці дійсно відчувають себе захищеними. От і Тетяна, не вагаючись, дегустує сир перед придбанням.

Зауваження від Держпродспоживслужби для адміністрації цього ринку такі самі, як і для Озерки.

Усього ж в Дніпрі працюють двадцять п’ять офіційних ринків. Усі вони через посилення нагляду за виконанням карантинних заходів наразі перевіряються спеціалістами Держпродспоживслужби.