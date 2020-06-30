Понад 700 інфікованих за добу

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Президент Володимир Зеленський заявив: час готуватися до другої хвилі епідемії. За яких умов влада посилить карантин по всій країні та яка ситуація зараз на Дніпропетровщині – дивіться далі в сюжеті.

Ці вихідні українці відгуляли на повну. Ось минула п’ятниця, в’їзд до Одеси. Відпочивальники стоять у декілька кілометрових заторах. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав такі кадри черговим проявом особистої безвідповідальності та недотримання правил карантину.

Минулої доби Одеса потрапила до четвірки областей із найбільшою кількістю нових хворих. Також в лідерах Львівщина – там майже півтори сотні свіжих випадків, 97 на Закарпатті, 74 на Рівненщині. У МОЗ повідомляють тривожні цифри: за місяць в Україні вдвічі зросла кількість госпіталізацій. Тільки вчора до лікарень забрали зо дві сотні людей.

На Закарпатті вже зайняті 70% ліжок для хворих на COVID у лікарнях першої хвилі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: якщо в Україні буде понад 60 хворих на 100 000 населення, карантин посилять на території одразу усієї держави. Поки ж маємо 50 інфікованих на 100 000 людей. Через загрозливу епідситуацію в Україні одразу 13 областей та місто Київ не можуть послабити карантин. На щастя, Дніпропетровщини серед них немає. Ситуація стабільна й в самому Дніпрі.

“На сьогодні підтверджено по місту 517 результатів, з них вже одужало 389 осіб, у 21 лікарні очікують на свій результат семеро пацієнтів та отримано 215 негативних результатів.”

Вчора COVID виявили ще у шести мешканців області. Троє – з Дніпра, по одному – з Новомосковська, Павлограду та Солонянського району. З понад тисячі хворих вже одужали 913. В Україні ж загальна кількість інфікованих сягнула 44-х тисяч. З них одужали менше половини.