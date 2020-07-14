Крихітні медузи та засилля зелених водоростей

За останні роки стан річки Дніпро зазнав суттєвих метаморфоз. Якщо українці вже звикли до цвітіння водоймища, то поява нових мешканців не на жарт насторожує. Екологи ж твердять — це тільки початок. Річка повільно, однак впевнено перетворюється на систему водосховищ. Чи небезпечні “гості” з щупальцями для людей та чи є варіанти протистояти поступовій загибелі річки — дізнавались наші журналісти.

Здавалося б звичайна картина — крихітна медуза пливе у своїх справах. Однак це відео було зняте не на Чорному чи Азовському морі. А у нашій області, на річці Дніпро. Та виявляється, ці створіння тут зовсім не гість.

Тобто у цих водах медузи були здавна. Однак зараз їх популяція збільшилася. Бо умови для їхнього життя та розвитку значно покращилися, кажуть спеціалісти. Адже основа їхнього раціону — планктон або зелені водорості. Саме ними кожного літа, наче плівкою, покриваються води Дніпра.

Для людей вони на щастя безпечні. Та де медузам комфортно, прісноводним рибам — смертельно. Глобальне цвітіння та забруднення Дніпра призводить до мору інших мешканців річки. Особливо це помічають рибалки.

Екологи виокремлюють декілька основних причин цвітіння Дніпра. Основна з них — система гребель, яка вже перетворила річку на систему озер. Мовляв, де немає руху води, немає й умов для життя.

Ще однією серйозною загрозою для річки є постійні викиди заводів та каналізацій. Через них у воді Дніпра можна зафіксувати чи не усю таблицю Менделєєва. Екологи бачать не так багато способів вирішення ситуації. Або домовитись з гідроелектростанціями, щоб ті влітку скидали більшу частину води. Або прибирати “зелень” вручну — спеціальними насосами. Жоден з варіантів досі не використовувався.