У Дніпрі тестують новітню речовину у боротьбі з амброзією

Виробники хімікату — компанія з Києва. Її представники стверджують, винайдений препарат знищує цей бур’ян за три тижні. А от для людей, тварин та інших рослин — він нешкідливий. Тож, чи вдався експеримент — бачили наші журналісти.

Звичайний господарський розпилювач та балон з рідиною. Ось і все, що потрібно для боротьби з амброзією. Новий винахід Київської компанії створений на основі магнію та вітамінів. Для алергенної рослини цей коктейль, кажуть, смертельний. Речовина починає діяти за лічені хвилини. І рослина — в’яне просто на очах.

Кінцевий ефект дії речовини можна буде оцінити за три тижні. Амброзія має повністю загинути та перетворитися на добрива для інших рослин. У міському департаменті екології запевняють, якщо тестування пройде успішно — розробку столичних спеціалістів будуть використовувати на постійній основі.

“Позитивний результат зможемо побачити через три тижні. І тоді приймемо рішення, чи будем використовувати його чи ні.”

Засилля амброзії — проблема гостра, як для Дніпропетровщини, так і для держави в цілому. На території України проживає понад чотириста тисяч алергіків. Чимало з них страждають саме через пилок амброзії.