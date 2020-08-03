Змагання з вітрильного спорту

Змагання на річці. Вихідними у місті відбувся турнір з вітрильного спорту. З десяток команд вийшли посеред Дніпра на яхтах та в запекло боролися за перемогу. За сильного вітра, який панував на річці, виявилось, що цей вид спорту досить екстремальний. Як все відбувалось — бачили кореспонденти. Подробиці — далі.

Третій етап змагань “Dnipro open” — розпочато. Спортсмени напоготові, мотори яхт заведені.

Команди боролися за першість у четвертому етапі фінальних восьмих перегонів цього сезону. Вправно виконували спортивні завдання, подекуди йшли впритул. Через потужний вітер та хвилі, яхти ледь не перевертало, але спортсмени професійно виходили зі складних ситуацій.

Лідерами цього етапу стала команда “Летс рок”. Вони першими повернулись до фінішу та стали переможцями. Їхній капітан каже — за такої конкуренції змагання не були легкими. Додає: враження від перегонів — яскраві.

Чоловік розповідає — вітрильним спортом займається вже декілька років. Раніше брав участь у крейсерських змаганнях, в яких беруть участь різнотипні судна. А ці перегони Андрію подобаються тим, що всі у рівних умовах.

Цей вид спорту доволі розповсюджений і серед жінок. Прикладом, Юлія два роки просто захоплювалася яхтингом, а згодом вирішила спробувати себе у перегонах.

Жінок у цьому спорті настільки багато, що з’явились цілі команди.

Змагаються з чоловіками на рівних.

Подібні змагання у Дніпрі проходять вже четвертий сезон поспіль. За цей час до яхтингу долучилося чимало новачків. Організатор заходу каже — в нашому місті є можливість займатись вітрильним видом спорту, тож чому б ні.

На наступних вихідних проведуть вже четвертий етап змагань й визначать володаря кубка.