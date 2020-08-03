Відбійники, острівці безпеки та переходи з підсвіткою

Відбійники, острівці безпеки та пішохідні переходи з підсвіткою. Усе це почало з’являтися у Дніпрі за останні декілька років. Тепер же у мерії обіцяють – кожне місце перетину багатосмУгової дороги будуть облаштовувати з додатковими елементами безпеки. Що вже зроблено, а що тільки запланували – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Це – пішохідний перехід на ділянці Запорозького шосе, перед поворотом на вулицю Шинну. Тут облаштовані усі умови для безпечного перетину дороги. Й острівець , і відбійники – навіть підсвітка зебри теж є. Щоправда, видно її тільки ввечері. Самі ж пішоходи новим стандартам безпеки задоволені.

А от водії все ж знайшли негатив у пішохідних переходах такого ґатунку. Зокрема у конструкції відбійників.

За створення пішохідних переходів найвищого рівня безпеки виступають й активісти. Вони впевнені, саме так потрібно облаштовувати кожне місце перетину дороги.

У міськраді ж розповіли – деякі елементи безпеки, встановлені на подібних пішохідних переходах, взагалі впроваджені вперше в Україні. Зокрема – це діодна підсвітка з кожного боку зебри.

Загалом у Дніпрі нараз п’ять подібних пішохідних переходів з повним переліком елементів безпеки. Ще близько сімдесяти – забезпечені ними частково.