У Дніпрі 30 машин щодня відправляють на штраф-майданчик

Близько 10% усіх ДТП в Україні стаються через неправильно припарковані автівки. Таку статистику наводять у патрульній поліції. У Дніпрі кожного дня складають щонайменше 700 штрафів на водіїв, які залишили свій транспорт у забороненому місці. Близько тридцяти машин відправляють на штраф-майданчик.

Автівками на газонах або пішохідних переходах у Дніпрі нікого не здивуєш. Попри заборони та штрафи, водії продовжують неправильно паркуватися. Аби кількість порушників у місті зменшувалась, за порядком слідкують інспектори з питань паркування та патрульні.

“Заборонено залишати автівку на мостах, на естакадах, на шляхопроводах, на пішохідних переходах, ближче 3 метрів до пішохідного переходу, на в’їзді та заїзді до прилеглої території.”

Найбільше порушень фіксують у центрі Дніпра. Адже тут — найменша кількість парковок та величезний потік машин. Зазвичай автовласники залишають свій транспорт на пішохідних зонах та залізничних коліях.

Віталій — інспектор з паркування і сьогодні ми з ним вийшли на рейд. Процедура боротьби з порушниками дуже проста. Спочатку фіксується саме порушення, з цього моменту в автовласника є 5 хвилин, аби прибрати свою автівку. Далі, якщо водій не встиг, інспектор оформлює повідомлення. Там вказує адресу, де шукати авто та викликає евакуатор.

“Якщо пройшло понад 5 хвилин, це вже буде штраф у розмірі 510 грн. Якщо він прийде раніше, я йому зроблю усне зауваження. Якщо він прибере транспортний засіб, то не буде і штрафу.”

Якщо автівку все ж таки евакуювали, водієві доведеться сплатити 510 гривень штрафу, а ще — за послуги евакуатора та за місце на штраф-майданчику. Перші 7 діб обійдуться в 144 гривні.

Цьому чоловікові сьогодні пощастило, він встиг прибрати своє авто за лічені секунди до початку евакуації. Утім, сплатити грошове покарання йому таки доведеться.

А ось власнику червоного Шевроле пощастило значно менше. Тепер автівку доведеться шукати на штраф-майданчику.

Перехожі ж кажуть, що давно вже потрібно було застосовувати більш жорсткі методи, адже паркування у неналежних місцях — велика проблема нашого міста.

Зазначимо, про кожен евакуйований автомобіль інспектори повідомляють до поліції. Саме на лінію “102” необхідно телефонувати, якщо ви не можете знайти свою донедавна припарковану машину.