Легендарна канатна дорога знов у центрі уваги

Однак не з приводу відновлення й запуску. Її зробили артоб’єктом та частиною нового соціально-культурного проєкту під назвою “3D кабінка”. Для цього знімають короткометражний фільм, в якому все по-справжньому — сценарій, масовка й професійні оператори. Першій день зйомок бачила наша Ірина Каблоцька.

Канатну дорогу відкрили у 1968 році. З того часу вона стала й атракціоном, й засобом долати відстань з берега на острів. Мандрівка тривала 7 хвилин. Але з 2005 року переправою вже не користувалися.

Все це можна назвати тепер просто старим залізом. Кабінка канатної дороги гідна лише музейної експозиції. До неї вона й потрапить. Але в суперсучасній 3D обробці.

Саме кабінка зацікавила музейників.

Ідея зробити з кабінки експонат музею вважалася простою лише спочатку.

Як оживити спогади? Вирішено поєднати старі речі та новітні технології.

Все стало нагадувати зйомки справжнього кіно. Дійшла справа до сценарію, запрошення масовки та відповідного антуражу.

Відео, що змонтують потім, призначено для віртуальних окулярів.

Але зараз все відбувається у реальному часі.

Люди на воді й на березі знають, що беруть участь у зйомках. Масовка навіть зображує чергу у касу.

Відновити відчуття польоту над цими місцевостями вдасться лише онлайн. Але ж обладнання повітряної дороги колись створювалося й дійсно працювало.

Але є можливість запустити машину часу й вже восени надати можливість тим, хто катався на канатній дорозі — згадати. А тим, хто ні — отримати нові враження від польоту над Дніпром.

Але Петро каже, відвідає музей відразу, як 3Д кабінка в ньому запрацює.