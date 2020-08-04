Дороги, які забули – що таке ремонт

Якщо ви хоч раз задумувалися, чому у місті так багато розбитих автошляхів, ми знайшли відповідь. Більшість з них не мають балансоутримувачів. У мерії запевняють – ремонтують покриття у таких місцях – за можливості. Взяти ж дорогу на баланс – процедура складна та недешева. Наш Єгор Ромахло розбирався у цьому заплутаному питанні.

Суцільні кратери. Ні — це не поверхня Місяця, а дорога на межі міста. Буквально в десяти хвилинах звідси аеропорт. Аби дістатися повітряних воріт Дніпра, доведеться ризикнути автівкою.

Це — вулиця Старокодацька. Кількість та глибина ям тут дійсно вражає. Ми відчули це на власному досвіді.

Водії ж, які змушені маневрувати між цими кратерами, мов сапери по мінному полю, не стримують емоцій.

Михайло за кермом вже понад двадцять років. Чоловік каже, проїжджає тут кожного дня. Нормального покриття на цій дорозі не бачив ніколи. Та справжній армагедон тут настає взимку.

У міськраді ж заявляють, стан цієї дороги — не їхня турбота. Офіційний кордон Дніпра проходить буквально в десяти сантиметрах від автошляху.

Витрачати гроші на Старокодацьку просто не можуть.

З мерії нас перенаправили до обласної адміністрації. Мовляв, саме вони повинні займатись цією дорогою. Але там теж відхрещуються від Старокодацької. Бо колись її збирались взяти на баланс Дніпра. Та щось не склалося. Тобто ця дорога офіційно є нічийною.

За інформацією дніпровських чиновників, на території міста близько сімдесяти відсотків автошляхів не мають балансоутримувача. Аби впорядкувати документацію та відремонтувати ці дороги, за найскромнішими оцінками потрібно понад шістсот мільйонів гривень.