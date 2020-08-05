У Дніпрі презентували форму соціальних працівників

Окремий комплект одягу на літо та окремий на зиму. У Дніпрі презентували універсальну форму соціальних працівників. Показ мод пройшов у територіальному центрі соціальних послуг Індустріального району. За місяць в такі брендовані костюми вберуться усі соціальні працівники міста. На пошив одягу з бюджету Дніпра виділили близько 4 мільйонів гривень.

Класичний жилет, біла сорочка та строга спідниця. Саме в такому одязі незабаром можна буде побачити соціальних працівників Дніпра. Уніфіковану форму презентували в Лівобережному центрі соціального захисту населення.

Наталія працює тут вже кілька років. Її робота — допомагати людям. Але сьогодні жінка попробувала для себе нове амплуа. На показі мод вона у ролі моделі.

Завдяки формі, каже Наталія, тепер соціальних працівників буде легко впізнати. А ще вона — дуже зручна.

Пошиттям одягу займалася місцева фірма. Працювали кравці за ескізами робочої групи, до складу якої увійшли представники територіального центру. Дизайн розробляли майже два роки. За цей час чого тільки не вигадували. Але головне, на що спиралися — побажання самих працівників. В результаті кропіткої роботи вдалося створити 2 комплекти.

Окрім одягу розробили ще й рюкзаки. Вони місткі та вологостійкі.

Зазначимо, обидва комплекти для однієї людини коштують більш як 3,5 тисяч гривень.