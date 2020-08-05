Реконструкція проблемних ділянок

Нове освітлення, розмІтка, пішохідний перехід та дорога. У Дніпрі продовжують реконструювати проблемні ділянки. Цього разу ремонтні роботи провели на вулиці Панікахи. Відтепер водії та пішоходи почуваються там набагато безпечніше та комфортніше. А на перехресті Січеславської Набережної та вулиці Коцюбинського встановили новий світлофор. Подробиці — дивіться далі.

Капітальний ремонт дороги зробили на вулиці Панікахи. Покриття якісно заасфальтували, нанесли розмітку для автомобілів та позначили пішохідний перехід, встановили дорожні знаки та полагодили освітлення. Відтепер тут нестрашно ходити, кажуть місцеві. Додають — головне, що стало безпечніше.

Радіють закінченню ремонту й водії громадського транспорту. Оскільки тут ще розташований тупик автобусів й тролейбусів. Євген вже два роки працює на 11-му маршруті, каже — до реконструкції було просто неможливо проїхати. Через ями на дорогах ставалося чимало ДТП, часто ламався транспорт.

Подібних проблемних ділянок у місті немало. У мерії кажуть — поступово намагатимуться реконструювати їх.

Тим часом, на перехресті Січеславської Набережної та вулиці Коцюбинського встановили нові світлофори. Окреслили острівки безпеки та пішохідну зону, яку обладнали пандусом і тактильною плиткою. Самі ж світлофори сучасної моделі, мають функцію лед-світильника. На об’єкті їх встановлено дев’ять штук для транспорту й шість для пішоходів.

Це вже був четвертий об’єкт, відремонтований таким чином в цьому році.