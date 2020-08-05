Відгуляли випускний – просто неба

Учні дніпровської школи №14 не погодилися закінчувати навчання без свята. 11-А клас у повному складі разом з батьками відзначили початок дорослого життя. Веселилися на так званій Фестивальній поляні, що на лівобережжі. Дещо взяли із традиційних випускних, щось – вигадали самостійно. Деталями свята цікавилася наша Марія Морозова.

Без парадних вбрань та атмосфери урочистості. Звістка про те, що випускного не буде, боляче вдарила по одинадцятикласниках.

Спільне бажання школярів та їхніх батьків таки влаштувати свято – взяло верх. Усі разом, цілими родинами, почали готуватися до випускного.

До організації довелося залучати й сторонніх людей. Адже була необхідна апаратура, освітлення та чимало іншого. На допомогу прийшли місцеві мешканці.

Місце обрали практично одразу. На районі воно добре відомо та ідеально підійшло для свята.

Свято гуляли ось на цій поляні просто неба. Випускники самотужки приготували декорації: тут була і арка з повітряних кульок, і фотозона, і місце для останнього шкільного танцю. А навколо – батьки, родичі та випадкові перехожі, які зупинилися розділити цей хвилюючий момент.

Родзинкою незвичного свята став традиційний останній шкільний вальс.

Свято випускників тривало навіть довше, ніж планувалося – приблизно півтори години. Запланована програма не обійшлася без експромтів, однак вони дуже розчулили присутніх.

Колишні одинадцятикласники кажуть: якби довелося обирати між традиційним святом та випускним, який провели вони, обрали б останній варіант. Запевняють: так – прикольніше.