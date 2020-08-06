Вчитися обережно поводитися – змалечку

У садочках Дніпра практикують розважальну програму, завдяки якій діти дізнаються про правила дорожнього руху. Це – один з етапів розвитку галузі безпеки на автошляхах у Дніпрі. Також у міськраді розповіли про нову технологію створення розмітки на пішохідних переходах. Детальніше – далі у сюжеті.

Один з дитсадочків Новокодацького району міста. Тут навчаються понад три сотні дітлахів. Й усі вони проходять обов’язкове ознайомлення з правилами дорожнього руху. Викладачі розробили власну програму, яка максимально зрозуміла для малечі.

У садочку розповідають? вивчення правил безпеки дорожнього руху у їхньому закладі — традиція. Кожного року навіть запрошують патрульних поліцейських, аби ті провели навчальну бесіду з дітьми.

Окрім навчання маленьких мешканців Дніпра правилам ПДР, у місті намагаються оновити й елементи безпеки на дорогах. Зокрема пішохідні переходи. Ось тут, на проспекті Богдана Хмельницького, розмітка з’явилася два тижні тому. У сусідній школі дуже їй раді. Кажуть, на цій ділянці стається чимало ДТП.

У міськраді ж розповіли — перехід оновили не фарбою, а пластиком. Цей матеріал міцніший. Та ще й має ефект підсвічування, коли на нього потрапляють промені від фар або вуличних ліхтарів.

За рік у місті з використанням пластику оновлюють п’ятсот кілометрів розмітки пішохідних переходів. Ще шістсот — звичайною фарбою.