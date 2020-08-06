Унікальні флора, фауна й дивовижні озера 

Та одна з найчистіших річок Дніпропетровщини на додачу. У шостому випуску туристичного телепроєкту Travel Eleven покажемо Обухівські плавні. Саме там розташований єдиний в області заповідник. Неподалік нього протікає Оріль. Це найкраще місце відпочинку для любителів незайманої природи. Розповідає наш Владислав Авдієнко.

Понад вісімсот різних видів рослин! Мальовничі озера та діброви. Легендарні плавні поблизу Обухівки. Вони остаточно сформувалися в 60-х, коли влада перекрила ріку Протовчу.

Й спрямувала сюди руслО Орелі. А вже в 90-х тут відкрили Дніпровсько-Орільський заповідник площею майже 4 тисячі гектарів.

Дмитро вивчає флору заповідника десять років. Для 11 телеканалу він погодився провести особливу екскурсію. Спершу йдемо на заливні заплави — справжній квітковий рай. Тут є й червонокнижні види. Й лікарські, й ті, що стають окрасою букетів.

З сонячних заплав переїжджаємо до соснового лісу. Гід показує місце, де на поверхню виходять грантові води. Живильна волога приманює звірів.

Розповідає, в заповіднику — понад 4 десятки видів ссавців. Лосі, олені, косулі. Крони дерев вподобали більш як сто видів птахів.

Пів години лісом й знову — зміна ландшафту.

Із соснового лісу ми потрапляємо до справжнього піщаного степу. Тільки-но уявіть, він утворився понад 10 000 років тому, ще за часів постльодовикового періоду.

Багатометровий шар пісків протягом тисяч років намила річка Дніпро. Дмитро показує тутешній мох, що під дією води зеленіє за лічені секунди.

Побачити усю цю красу можна всього за 50 гривень — стільки коштує вхід для однієї людини. Щоправда, екскурсії зазвичай організовують мінімум для десятьох. Якщо ж велика компанія не набирається, відпочити можна поруч на Орелі. Там облаштований безкоштовний пляж.

Пані Ірина щоліта їде з онучками не на море, а сюди. Каже, до вподоби свіже повітря та дуже чиста вода. Діти також у захваті!

Пляж регулярно чистять. Глибина йде не одразу. Купатися безпечно навіть дітям, кажуть відпочивальники.

Дістатися Обухівських плавнів можна маршруткою номер 241 – вона відправляється з автовокзалу.

Від кінцевої до пляжу, або заповіднику доведеться здолати близько двох кілометрів пішки. Або можна скористатися власним авто. Дорога — без неприємних сюрпризів.