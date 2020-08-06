Стихійне сміттєзвалище просто під вікнами!

06.08.2020 18:43

У Придніпровську розгорілись справжні сусідські війни. Жителі одного будинку звинувачують мешканців іншого. Ніби ті викидають непотріб не в сміттєві контейнери, а просто складають у купу. Чи справді конфлікт виник через непорядність сусідів — з’ясовували кореспонденти 11-го каналу.

Побутові відходи, викинуті речі, використані будматеріали та просто купи непотребу. Сміттєзвалище розташовано просто під вікнами квартир на вулиці Роторній 20, що у Придніпровську.

Утворення ось цього стихійного звалища мешканці прилеглих осель пов’язують із непорядністю жителів будинку навпроти. Кажуть нібито їм ліньки викидати непотріб у спеціально пристосовані баки, тож зносять відходи сюди.

Вікна квартири Ольги виходять прямісінько на смітник. Жінка каже — такий краєвид спостерігає вже дуже довго. Терпець увірвався два тижні тому, коли непотребу значно побільшало.

За спостереженнями жінки, сміття зносять сусіди з елітної забудови. Ольга каже, на контакт вони не йдуть.

Обурені місцеві кажуть, свій бак жителі дев’ятиповерхівки не використовують.

В бесіду неочікувано втручається голова правління цієї дев’ятиповерхівки. Відповідає за усіх жителів: що вони до утворення сміттєзвалища — непричетні.

Пані Галина веде нас до квартири цього чоловіка, розмовляти він не в змозі. На відміну від людей, які прибирають його оселю. Дві жінки та чоловік почали агресивно себе поводити.

Після невеличкого скандалу люди, які назвали себе працівниками клінінгової компанії, заявили, що сміття викидають тільки у баки.

Але просто на наших очах цей же молодик скинув два мішки непотребу просто на купу. Потім присоромився.

Тим часом, в мерії пропонують розв’язання проблеми. Спершу, кажуть, сміття приберуть в найкоротший термін. А жителям дев’ятиповерхівки пропонують укласти угоду муніципальним перевізником сміття.

В мерії додають — з такими проблемами стикаються з десяток разів на день, тож радять шукати якісних перевізників сміття.

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