Жіноча хокейна команда “Королеви Дніпра” стала переможцем чемпіонату України

Дніпровська школа хокею стала найкращою в чемпіонаті України та всеукраїнських змаганнях. Представниці жіночого хокею, що носять горду назву “Королеви Дніпра”, та дитячим командам вручив кубок, медалі та грошовий сертифікат міський голова Борис Філатов.

Жіноча хокейна команда “Королеви Дніпра” була створена у 2016 році і вже за рік стала першим переможцем чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок. Але повернути чемпіонський титул “Королеви Дніпра” змогли лише в поточному році. Тому особливо приємно було отримати привітання від міського голови Бориса Філатова.

За підсумками сезону 2019-2020 міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту стала кращим навчальним закладом в державі. Вісім команд брали участь у всеукраїнських чемпіонатах та регіональних змаганнях у різних вікових категоріях.

Здобути титул престижно і важко, але ще складніше його втримати протягом кількох років.

Міський голова Борис Філатов уважно вислухав всі пропозиції щодо вирішення проблем з розвитком хокею у місті й пообіцяв допомогти. Зокрема вже подарував сертифікат на 50 тисяч гривень.

Тренерська команда в Дніпрі викликає заздрість і повагу навіть столичних спортсменів. Але головний принцип виховання чемпіонів “від масовості до майстерності” потребує збільшення набору молодих вихованців. І дніпровська міська школа активно працює в цьому напрямку.