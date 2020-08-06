Вступна кампанія-2020

З 1 серпня стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників. Уже зараз тривають творчі конкурси й прийом документів на магістратуру. Однак на абітурієнтів чекають деякі зміни. Зокрема, заяв на різні спеціальності тепер можна подавати менше. Також дійсними вважаються старі сертифікати ЗНО. На яких умовах тепер зараховують до вишів — нашим кореспондентам розповідали в ДНУ.

Софія прагне навчатися на спеціальності “Образотворче мистецтво”. Для тих, хто намагається вступити на бюджет і кому потрібен творчий конкурс, їх проводять з 3 серпня, до початку прийому заяв. На бакалавріат він стартує з 13 серпня. Магістрів же почали набирати від учора.

“Зараховуються за співбесідою і поза конкурсом ті, хто мають спеціальні умови для участі в конкурсі. А всі інші подають заяви тільки в електронній формі.”

Для цьогорічних абітурієнтів з’явилося кілька нововведень. Зокрема, дійсними є сертифікати ЗНО ще з 2017 року. Лише для іноземних мов можна користуватися результатами останніх двох років. Подавати заяву можна максимум на 5 спеціальностей.

“Бюджет буде 27 серпня. Ми отримаємо з Києва не взагалі цифру обсяг прийому на бакалавра, а детально, за кожною спеціальністю.”

Подати оригінали документів для зарахованих на бакалавріат “бюджетників” пропонують особисто або поштою. Для контрактників — інший спосіб.

“Третій варіант — коли дитина вдома роздруковує свою заяву, її підписує, робить скан чи фотокопію і підзавантажує її за відповідним сервісом, ставлячи електронний цифровий підпис.”

Документи абітурієнтів надходять до спеціального центру з обробки заяв. Лише у перший день на магістратуру ДНУ їх надіслали близько трьохсот.

“Якщо абітурієнт, будь то магістр чи бакалавр, при створенні кабінету або при подачі заявки у нього виникають питання, або він просто невпевнений у своїх силах, він може звернутися до нас. І ми допоможемо.”

Документи вступників з тимчасово окупованих територій приймають особисто, через освітні центри. Діють вони у понад сотні вишів. Початок навчального року кожен заклад встановлює самостійно. Проте для першокурсників він розпочнеться не раніше 15 вересня.