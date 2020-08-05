Черговий антирекорд

За останню добу в Україні зафіксовано 1271 новий випадок COVID-19. В лідерах залишається Львівська область, а також Харківська та Івано-Франківська. Дніпропетровщина останні дні має невеликий приріст. За минулу добу виявили 15 інфікованих на коронавірус. Це – десять мешканців Дніпра та п’ять – з Кривого Рогу. Більш детально про ситуацію по області та Україні в цілому – дивіться далі.

Вчора двадцять один. Сьогодні – п’ятнадцять. На Дніпропетровщині кількість нових випадків COVID-19 скаче, але вона не загрозлива. Список стабільно очолюють найбільші міста регіону – Дніпро та Кривий Ріг. З майже півтори тисячі інфікованих за весь період пандемії – 1123 одужали. Тридцятьох, на жаль, врятувати не вдалось.

А в Україні вже декілька днів кількість нових випадків COVID-19 не опускається нижче тисячі. І сьогодні зафіксовано новий антирекорд – 1271 інфікованих. Три регіони йдуть в ногу – Львівська, Івано-Франківська і, сусідня з нами, Харківська.

У Києві також фіксують стрибок коронавірусу. За останню добу – сто п’ятдесят нових випадків. Тож COVID-19 набирає обертів. На Прикарпатті в реанімаційних відділеннях немає вільних місць. Всі лікарні Івано-Франківщини переповнені. На сьогодні залишилась всього одна область, де за декілька останніх діб жодного випадку коронавірусу – це Кіровоградщина. Тим часом головний санітарний лікар анонсував появу в Україні восьми мільйонів доз вакцини. Їх надасть глобальний вакцинний альянс.

У світі пандемія теж не вщухає. На сьогодні від коронавірусної інфекції померли вже сімсот з половиною тисяч осіб. Лідерами за кількістю хворих залишаються Америка, Бразилія, Мексика та Індія.