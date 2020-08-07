У лікарні Мечникова сьогодні приймали чорнобильців. Фахівці провели огляди та обстеження для кількох десятків осіб. Однак у закладі кажуть: цього року ліквідаторів прирівняли до всіх інших пацієнтів. І пільги на лікування вони втратили. Марія Морозова продовжить тему.

У лікарні Мечникова діє спеціальне відділення для чорнобильців. Сьогодні тут приймають близько сорока ліквідаторів аварії на ЧАЕС. З десяток фахівців проведуть для них комплексні обстеження. За необхідності, направлять до стаціонару.

На прийомі — хірурги, невропатологи, кардіологи та інші фахівці. На основі анамнезу та останніх результатів аналізів вони проконсультують щодо подальшого лікування. Адже, на жаль, практично всі чорнобильці мають проблеми зі здоров’ям.

Тож звертатися по кваліфіковану меддопомогу ліквідаторам доводиться регулярно.

Фахівчиня з УЗД каже: у більшості ліквідаторів — схожі недуги.

У медзакладі розповідають: раніше чорнобильці мали пільги на лікування. Тепер же їх урівняли з усіма іншими пацієнтами. Однак фахівці Мечникова з таким рішенням не згодні та звертаються до обласної влади по додаткове фінансування.

У лікарні кажуть: питання безкоштовного медобслуговування для чорнобильців мають винести на розгляд на наступній сесії обласної ради.