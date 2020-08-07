Вантажівку мотлоху вивезли комунальники з квартири одинокої пенсіонерки

Порожні пляшки, використані памперси та гнила їжа — цілу вантажівку мотлоху комунальникам ледь не з боєм довелось вивозити зі звичайної квартири одинокої пенсіонерки у самісінькому центрі Дніпра. Усе, аби хоч якось врятувати її сусідів від тотального смороду та армії тарганів. Непотріб бабуся старанно накопичувала понад чверть століття, тому так просто комунальникам не здалася. На примусове прибирання довелось викликати навіть поліцію та швидку допомогу! Дивіться!

Ціла армія комунальників піднімається до помешкання чергової “плюшкіної”. Всередині — триметрові гори сміття, таргани та нестерпний сморід. Мотлох до квартири у самісінькому центрі Дніпра 75-річна Раїса Іванівна тягне вже чверть століття. Усе цінне та важливе — переконує пенсіонерка. Тому за своє “добро” буквально стоїть горою.

Самотужки боротись із дивною звичкою пенсіонерки у сусідів не вийшло. Бабуся одинока, утім звернення до соціальних та опікунських служб були марні. Терпець урвався, коли сусідські квартири почали атакувати таргани. Тоді підписали колективне звернення і подали його до міськради.

“Власність комунальна, тому ми маємо право доступу до мереж, які знаходяться у квартирі. У сусідів були, по-перше, постійні проблеми з тарганами та павуками. А по-друге, газ або електрика може стати причиною пожежі.”

В минулому артистка Дніпропетровської філармонії, інтелігентна людина. А зараз — найзліший ворог сусідів. Ось цій жінці пощастило найменше. Її квартира межує з квартирою пенсіонерки.

Але без бою віддавати свої сміттєві скарби бабуся не збирається. Оборону тримає до останнього. Комунальники викликають поліцію. А вже після доводиться викликати навіть швидку. Адже пенсіонерці стає зле.

І от з квартири пенсіонерки нарешті вдається винести перші мішки. Аби розчистити помешкання, доводиться задіяти цілу вантажівку.

Кілька годин роботи й все, що накопичувалося протягом багатьох років, пішло на звалище. Сусіди видихнули з полегшенням. Утім, чи надовго — питання відкрите. Адже жодної гарантії, що після повернення пенсіонерка не візьметься за старе, на жаль, немає.