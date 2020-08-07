В Україні число хворих на COVID-19 росте щодня

За добу зафіксовано 1453 нових випадків. В лідерах знову Львівщина, Харківщина та Івано-Франківщина. В Дніпропетровській області ситуація більш-менш стабільна. За добу 16 випадків коронавірусу. Найбільша кількість інфікованих — у Дніпрі. Наші журналісти з подробицями.

З 16 випадків, що зафіксували в нашій області, 10 – у Дніпрі. Ще по 2 – у Кривому Розі та Тернівці. І по одному – у Жовтих Водах та Дніпровському районі. На сьогодні в обласному центрі загальна кількість інфікованих на COVID-19 – 759.

На сьогодні тестування безкоштовно проводяться пацієнтам з клінічними ознаками коронавірусу, з пневмонією, особам, які контактували з підтвердженим випадком. А також тим, хто потребує планової госпіталізації або операції, медичним працівникам, працівникам Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та фармацевтам.

Щодо загальної ситуації в Україні. Кількість випадків COVID-19 росте щодня. Сьогодні — це 1453 інфікованих. І це новий антирекорд.

До списку лідерів знов увійшли Львівська, Харківська, Івано-Франківська області. Сьогодні за кількістю COVID-19 їх наздогнала й Одещина. Але найбільше за добу випадків у Києві – 186. Там зафіксовано спалах коронавірусу на підприємстві “Київхліб”.

Не залишає коронавірус і решту світу. У 155 країнах виявили нові випадки. У п’ятірці лідерів за кількістю заражень — США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на тридцять четвертому місці цього антирейтингу.