За борги — без води у спеку!

07.08.2020 18:13

Воду мешканці Павлограда, Першотравенська та Тернівки отримають лише після того, як буде досягнута згода з керівництвом компанії ДТЕК. Нагадаємо, міста залишилися без водопостачання через борги водоканалів за електрику. А от у мешканців Синельникового більше шансів бути з водою. Адже місцевий водоканал переданий в обласне підпорядкування. Й сьогоднішня сесія облради виділила на погашення боргів 3 мільйони гривень. Про інші рішення депутатів Дніпропетровщини — у наступному сюжеті.

Фінансова підтримка водоканалів міст області стала чи найголовнішим питанням обласної сесії. Водоканалу Кам’янського депутати виділили 6 мільйонів гривень. Це, звісно, мала частина зі 120 мільйонного боргу, що накопичився за минулі роки. На підтримку водопостачання у Синельниковому спрямували 3 мільйони гривень. З усім тим питання щодо боргів Павлограду не вирішене.

“Цих грошей, які платять Синельникове, Першотравенськ та Тернівка, поки що не є достатнім, щоб відновити водопостачання. У нас постійний звязок з мерами зазначених міст. Сподіваюсь, що найближчим часом сьогодні-завтра ми досягнемо згоди з керівництвом компанії ДТЕК щодо відновлення водопостачання принаймні в окремі міста.”

На сесії депутати прийняли нову стратегію розвитку регіону до 2027 року. Головні напрямки — то розбудова інфраструктури, залучення інвестицій, захист екології. 2 мільйони гривень виділили на конкурс громад з відновлення історико-культурної спадщини. Й 20 мільйонів — на закінчення реконструкції Перинатального центру у Дніпрі. Також 1 мільйон гривень отримала програма боротьби з гіпертонією. Проєкт вже діє. Останнім часом безоплатні обстеження щодо зависокого тиску та супутніх захворювань пройшли більш як 2 тисячі мешканців області.

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