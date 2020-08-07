Резонансна лобова ДТП

Аварію влаштував підліток за кермом. Потрощений легковик та вантажівка, яку від удару відкинуло просто на тротуар, і троє постраждалих. Двоє з них у тяжкому стані. Вже відомо, неповнолітній водій за кермом іномарки із трьома підлітками у салоні — вилетів на зустрічну смугу та протаранив маніпулятор. Аварія сталась пообіді на Заводській Набережній. Двох сімнадцятирічних дівчат у тяжкому стані забрала швидка. У водія вантажівки — перелом руки. Як підліток без прав опинився за кермом автівки? Усі подробиці автотрощі наразі з’ясовує поліція.

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