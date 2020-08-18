Таргани, пліснява та тотальна антисанітарія

Все це — про гуртожиток “Укрзалізниці” у Дніпрі. Вже не кажучи про повну відсутність протиепідеміологічних заходів. Мешканці звернулись до Держпродспоживслужби, аби у будівлі провели перевірку. Те, що побачили запрошені спеціалісти та наша знімальна група, подекуди може шокувати. Тож особливо чутливі — будьте готові.

Це відео зняли мешканці того самого гуртожитку. Кадри з туалетів, душових та кухонь більше нагадують артхаусний фільм жахів! Та терпець урвався й люди написали заяву до Держпродспоживслужби. Й тепер її спеціалісти, разом з нашою знімальною групою, прийшли на ревізію.

Судячи з облич чергової та прибиральниці, перевірку тут не очікували. Тому “віддуватись” доведеться саме вахтеру. Однак, пропускати нас зі спеціалістами не квапляться. Жінка телефонує коменданту. Той дозволу — не дає.

Рішення просте. Викликаємо поліцію.

І о диво! Ще до приїзду правоохоронців, нас запрошують всередину. І тут починається справжній трилер. Що може бути у кімнаті під назвою “краща”? Правильно — пліснява, бруд та повна антисанітарія!

Ось й кухня. Місцеві люб’язно демонструють, з ким їм доводиться співіснувати. Таргани тут навіть у нагрівальному баці!

А ще розетки з оголеними дротами, знову ж бруд та засилля плісняви. Та найекстремальніші кадри — попереду. Туалет на четвертому поверсі. Зараз ви будете раді, що телевізор не передає запахів.

Загалом у гуртожитку близько дев’яноста кімнат. І усі ці люди вимушені жити в умовах, які навіть ворогу не побажаєш.

“Взагалі мова про якусь дезинфекцію чи вологе прибирання не йде. Тут павутиння, багато пилу та багато місць, де неможливо провести прибирання.”

Та от жіночка-вахтер не згодна. Мовляв, чисто ж.

А ще увесь персонал у захисних масках. Щоправда, одягли їх вони тільки побачивши нас. З протиепідеміологічних заходів — лише антисептик. І той не у належному місці. Питання про вологе прибирання, яке мають робити кожні три години, після побаченого відпало саме по собі. Про термоскрінінг тут взагалі не чули.

“Спеціалістами держслужби буде складено штраф за порушення протиепідеміологічних умов і буде проведено моніторинг повторно саме по протиепідеміологічних заходах.”

Балансоутримувач гуртожитку — Укрзалізниця — на зв’язок не вийшов. Ми вже відправили їм офіційний запит. У Держпродспоживслужбі ж повідомили, з початку адаптивного карантину в області перевірили більш як сім тисяч закладів та установ. Зафіксували півтори тисячі порушень, за якими склали триста сорок протоколів.