Нардеп Кисилевський повідомив про проєкти, які профінансують з “депутатської” субвенції на лівому березі

Народний депутат Дмитро Кисилевський, обраний до Верховної Ради від Індустріального і Самарського районів Дніпра, повідомив про виділення субвенції з державного бюджету в розмірі 10 млн грн на потреби округу.

Кошти будуть спрямовані на придбання нового обладнання в лікарні і поліклініки Індустріального і Самарського районів Дніпра, а також на покращення інфраструктури в окрузі. “Для потреб двох районів лівого берега Дніпра 10 млн грн – крапля в морі, але будемо працювати з тим, що є”, – зазначає нардеп.

“У заявку включив проєкти, які відповідають пунктам моєї передвиборчої програми. Необхідні документи вже оформлені. Чекаємо надходження коштів з державного бюджету в бюджет міста Дніпро до кінця року. ” – коментує Дмитро Кисилевський.

За рахунок коштів субвенції буде здійснено:

Реконструкція пішохідної зони по вул. Космонавтів з облаштуванням зовнішнього освітлення та зон відпочинку

На реалізацію проєкту з бюджету виділять 4,8 млн гривень. На “Прозорро” запущений тендер, до кінця серпня планують підписати договір з підрядником.

Придбання рентгенівської хірургічної установки типу С-дуга для лікарні № 6 по вул. Батумській

Вартість такого обладнання – 3,5 млн гривень. Сучасний рентгенівський апарат допоможе медикам при більшості оперативних втручань, починаючи з відносно нескладних ортопедичних втручань – й до надзвичайно складних операцій.

Доукомплектування апаратурою операційного блоку лікарні №12 по вул. Електричній

Вартість медичної техніки становить 700 тис гривень. Мета – доукомплектувати апаратом ШВЛ та апаратом високочастотної електрохірургії операційний блок лікарні. Нове обладнання допоможе в проведенні операцій та стабілізації пацієнтів.

Придбання медичного обладнання для ЦПМСД №9 і 7 амбулаторій лівого берега.

Купівля фармацевтичних холодильників забезпечить зберігання вакцин у необхідних умовах і збереже якість медпрепаратів. Стерилізатор допоможе запобігти потраплянню інфекцій через інструменти, якими користуються лікарі в повсякденній роботі. Вартість обладнання майже 1 млн гривень.

Субвенція – грошова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення конкретних завдань. В даному випадку мова йде про кошти на соціально-економічний розвиток регіонів. Заявка сформована на основі пропозицій народного депутата. Розпорядником коштів виступає місцева влада.