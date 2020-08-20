До п’ятисот дзвінків на день. У Дніпрі розповіли про роботу колцентру інспекції з питань паркування. Запустили гарячу лінію ще пів року тому. В службі кажуть — попит чималий. Допомагають громадянам отримати необхідну інформацію: за що оштрафували, де знаходиться евакуйована автівка та як її забрати. Подробиці — далі.

Три людини на півтисячі дзвінків з дев’ятої ранку до шостої вечора. Саме в такому режимі працюють в колцентрі інспекції з паркування. На гарячу лінію мають змогу безкоштовно телефонувати усі громадяни.

“Наші спеціалісти гарячої лінії відповідають на питання, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху, застосуванням штрафів, способів їх оплати. Чи виписаний штраф — чи не виписаний, направлений — ненаправлений. На будь-які питання, які стосуються нашої інспекції, мешканці міста можуть звернутися до гарячої лінії.”

В інспекції кажуть, за допомогою роботи колцентру людей значно простіше й оперативніше інформувати.

“Надати роз’яснення нашим мешканцям щодо вчинених ними правопорушень, також щодо способів оплати штрафів, та де можна знайти свій евакуйований автомобіль.”

До колцентру можна не тільки додзвонитися! В службі працює система листування. Свої питання ви можете писати на електронну адресу або у чат.

“Окрім телефонних дзвінків, ми відповідаємо в чаті інспекції, який знаходиться на сайті інспекції. А також на питання на електронній адресі.”

Також працівники служби регулярно проходять психологічні тренінги. Оскільки інколи люди, що звертаються у колцентр, налаштовані агресивно.

Якщо вам необхідно звернутись до гарячої лінії служби інспекції з паркувань, телефонуйте за номером, який зараз на вашому екрані.

0685780437