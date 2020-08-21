Жителі змушені боротися із підтопленням будинку

Повний підвал нечистот, нестерпний сморід у під’їзді та розмиття ґрунту. Все це проблеми будинку на вулиці Магдалинівська, 7 – і через них споруда стрімко просідає. З десяток років жителі самотужки змушені боротися із підтопленнями через аварійні каналізаційні труби. Як реагують чиновники й чому люди просять допомоги у журналістів? Марко Ручка розповість.

Це кадри затопленого підвалу житлового будинку. Просто з опорної стіни проривається каналізаційна вода.

У такому стані підвал будинку на вулиці Магдалинівська, 7 знаходиться вже понад 10 років. Його мешканець Андрій каже, усе через тріщини в каналізаційних трубах. Вони не витримують напруги зливної системи й починають протікати. Тому вода спускається прямо підвал.

Чоловік розповідає — через підтоплення будинок почав просідати. Води буквально розмивають фундамент. А декілька років тому навіть трапився моторошний інцидент.

Андрій веде нас до підземелля. Попереджає, дихати не часто й заходити краще у гумових чоботях.

“Зараз нечистоти пішли під землю, тож води тут по щиколотку. Але зазвичай — аж вище коліна. Саме через це будинок стрімко просідає.”

У підвалі також знаходяться лічильники — тепловий та електричний. Жителі навіть уявляти не не хочуть, що буде, якщо й до них дійде вода. Але найбільший страх людей — залишитись взагалі без даху над головою.

З цією проблемою мешканці будинку десятки разів звертались до міськводоканалу.

Андрію відповіли — каналізаційна система працює у штатному режимі. Про це служба зазначила в офіційному листі. Утім, після нашого запиту до міськради, чиновники пообіцяли якнайшвидше проінспектувати каналізацію й зробити відповідні висновки. Ми слідкуватимемо за розвитком ситуації та результати перевірки комунальників покажемо у найближчих випусках новин.