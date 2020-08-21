Будемо з хлібом!

Мінлива погода, що наробила клопоту фермерам, на врожайність зрештою майже не вплинула. Землю вони обробляють із використанням сучасних технологій — тож заготовляти вдається сотні тон зернових. Нині Дніпропетровщина входить до трійки найродючіших областей України. Наші аграрії роками збирають рекордні врожаї.

На 2 тисяч гектарів пан Анатолій вирощує пшеницю, ріпак, кукурудзу та соняшник. Ось з цієї ділянки , приміром, нещодавно зібрали пшеницю. Врожайність висока – 45 центнерів. Бо сіяли за спеціальною технологією. Втім, каже фермер, без складнощів не обійшлося. Погодні умови цього року не найкращі.

“Україна буде з пшеницею, Дніпропетровщина буде з пшеницею. На ціноутворення воно не вплине, тому що урожайність в 40 центнерів — це також урожайність. Але ж на 15-20% ми не отримаємо обігових коштів. Це хтось не купить техніку, хтось, можливо, планував зарплату десь збільшити.”

Врожай зберігається ось у таких ангарах. Їх у фермера три. Тут дотримуються спеціальних умов відповідної температури та вологості. Зібраний врожай пан Анатолій продає через асоціацію фермерів. Цими вихідними відправляється партія пшениці у 500 тонн.

“Таке зерно може зберігатися тут аж до весни. Але ми так довго зберігати його тут не будемо — треба буде його здавати, купувати насіння, добрива, розраховуватися з пайщиками.”

Пані Маріанна — одна з таких пайщиків. Здає свої 2 ділянки у 5,5 гектарів в оренду фермерському господарству.

“Напевно, що вигідно, тому що самі обробити її ми не можемо – це великі затрати на земельну ділянку. Її треба зорати, культивувати, купити посадковий матеріал.”

Тож жнива ранніх зернових завершились. І Дніпропетровщина входить до трійки національних лідерів. Вже 7 років поспіль в області збирають рекордні 3 мільйони тонн зернових.