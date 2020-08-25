Питання до міського департаменту охорони здоров’я

Поставити будь-яке питання очільнику міського департаменту охорони здоров’я Андрію Бабському сьогодні мали нагоду пенсіонери. Говорили про дороги біля лікарень, страхову медицину, сімейних лікарів та професійний медогляд вчителів. Також учасники зустрічі могли передати свої скарги у письмовому вигляді. Ті ж, хто не потрапив на захід, можуть звернутися зі своїми питаннями на гарячу лінію департаменту. Її телефони зараз на екрані. Організатором виступив Університет третього віку. Проводити такі зустрічі у міськраді тепер планують щотижня.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

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