У Дніпрі відзначили 29-у річницю Незалежності

З величезним прапором та оркестром! На День Незалежності ветерани АТО провели у Дніпрі святкову ходу. Також місто доєдналося до національного телемосту. За дорученням президента орденом за мужність нагородили нашого бійця-розвідника.

Дев’ята ранку, сквер Героїв. На святкування Дня Незалежності зібралися десятки дніпрян. Приходять цілими родинами.

Священники правлять службу.

До меморіалу загиблим Героям несуть квіти. Пам’ять бійців вшановують хвилиною мовчання.

Згодом стартує національний телеміст. На екрані показують, як святкують різні куточки України. З Києва президент України Володимир Зеленський закликає народ єднатися.

Далі — нагородження героїв. З Києва їхні імена лунають на всю країну. Ось і черга нашого бійця-розвідника Віталія Олійника.

Віталій розповідає: орден за мужність третього ступеня сьогодні отримав за рятувальну спецоперацію в Шахтарському районі на Донеччині.

Тим часом ветерани АТО готуються до ходи Єдності. Із собою бійці мають особливі прапори.

“Це з Дебальцевого, прапор з 14-го року. Це розписували бійці взводу, в якому я воював.”

Хода, кажуть, гарна нагода й відзначити День Незалежності, й з побратимами зустрітися.

З гігантським прапором та оркестром — ветерани АТО й прості дніпряни рушають центральними вулицями міста.