Смертельні аварії та масштабні пожежі

25.08.2020 18:26

Таким видався минулий тиждень у Дніпрі та області. Сумну статистику підбивають екстрені служби. Більше про резонансні події, які трапилися, дивіться у нашому сюжеті.

Майже півтори сотні ДТП за тиждень сталося на Дніпропетровщині. Найрезонансніша трапилася 23 серпня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там легковик влетів під вантажівку, дві людини загинули на місці.

Того ж вечора — ще одна смертельна аварія. На Набережній Перемоги перекинувся позашляховик. За попередніми даними, водійка не побачила відбійник та влетіла в нього на повному ходу. Жінка загинула на місці. Її пасажира рятують у Мечникова.

До останнього медики боролись і за життя 74-річного водія мопеда. У критичному стані його доставили у лікарню після зіткнення із легковиком. Але травми виявились смертельними.

Сумну статистику озвучують і рятувальники. Впродовж тижня в екосистемах області сталося понад 400 пожеж.

“Хотілося б звернутися до мешканців, які продовжують свій відпочинок на території лісових масивів, на природу виїжджають. Не залишати, в першу чергу, не загашені вогнища під час відпочинку, намагатися їх повністю загасити”.

Наймасштабніші загоряння фіксували у Павлоградському та Новомосковському районах. Там вогонь пошкодив аж 7 гектарів лісу.

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