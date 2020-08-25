За добу на Дніпропетровщині зафіксували 45 нових хворих на COVID-19

Більша частина з них — мешканці Дніпра. Загальна кількість інфікованих в Україні вже сягнула 108,5 тисяч. Сьогодні додались ще більш як 1600 хворих. Які нововведення запровадили в МОЗ до початку навчального року та про ситуацію з COVID-19 – дивіться далі.

На коронавірусну хворобу за останню добу в нашій області захворіли 45 осіб. Найбільша кількість традиційно в Дніпрі — 28. 12 з них перебувають в лікарні Мечникова.

Загальна кількість нових хворих на коронавірус по Україні —1658. Очолює антирейтинг Чернівецька область — понад дві сотні інфікованих. За нею йдуть Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська області. Тут показники дещо знизились, але все одно залишаються загрозливими. В Україні, як і по всьому світу, готуються до другої хвилі коронавірусу.

Останнім часом чи не найактуальнішою темою є функціювання школи в нових реаліях. Вже точно відомо, що в червоній зоні навчання проходитимуть дистанційно. Для решти — рік розпочнеться 1 вересня. Але МОЗ внесло деякі зміни. Так, учням перших-четвертих класів дозволили до школи приходити без масок. А вчителі допускатимуться до навчального процесу виключно після вимірювання температури тіла.

Сьогодні стало відомо, що на коронавірус захворіла лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко. Як повідомила її прессекретар у Фейсбуці, політик перебуває в тяжкому стані й отримує інтенсивний курс терапії. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляють, нова хвиля коронавірусу пов’язана з більш молодим населенням. Інфіковані 20-40 років часто переносять COVID -19 без симптомів. Деякі навіть не підозрювали про хворобу, тому, спокійно відвідували громадські місця. А це вже загроза для людей похилого віку і для тих, у кого слабкий імунітет.