Врятували жителів від потопу! 

Комунальну проблему на вулиці Магдалинівська, 7 нарешті вирішили. Лише кілька днів тому кореспонденти 11-го каналу знімали сюжет про затоплений підвал та просідання ґрунту біля житлового будинку. З цією проблемою люди безрезультатно боролися з десяток років. А після візиту журналістів — «Міськводоканал» вперше провів капітальний ремонт і жителі нарешті зітхнули з полегшенням. Дивимось!

Комунальники проводять довгоочікуваний ремонт каналізаційної системи біля житлового будинку на вулиці Магдалинівська, 7. А саме, замінюють водовід, строк придатності якого вже давно скінчився. Він увесь був іржавий та дірявий, мов решето.

Наразі труби замінили та каналізаційна система нарешті перестала затоплювати підвал. Лише минулої п’ятниці він повністю був у воді, яка стрімко розмивала ґрунт під будинком.

Багато років місцеві жителі страждали через нестерпний сморід, підтоплення та розмиття ґрунту. До мерії надсилали десятки скарг, але безрезультатно. В комунальному підприємстві увесь цей час жодної проблеми не бачили.

Тепер в міськводоканалі виправдовуються — кажуть, скарги до них чомусь не доходили.

Втім, звітують — за допомогою спецобладнання проінспектували територію та встановили, що проблеми з цією каналізаційною мережею таки є.

Завершити роботи на цій ділянці планують протягом тижня. А таких проблемних зон по місту дуже багато, кажуть представники мерії. В день обслуговують до сотні абонентів.