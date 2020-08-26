Партія “Слуга народу” оголосила кандидатів на місцеві вибори у Дніпрі

26.08.2020 18:50

Кандидатів на прийдешні вибори до міської та обласної рад від команди “Зе” оголосили у Дніпрі. Це сталося під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського на Дніпропетровщину.

Особливу роль в розвитку області відіграють талановиті люди з харизмою, що входять у команду кандидатів, яка піде на вибори до органів місцевого самоврядування. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник стане першим номером у списку до обласної ради.

Кандидатом на посаду міського голови Дніпра обрали Сергія Риженка — керівника лікарні імені Мечникова.

До команди Сергія Риженка увійшли лікарі, спортсмени та відомі громадські діячі.

Всі присутні закликали до високого командного духу і прагнення розпочати зміни на краще. Адже команда зібрана потужна і така, що вже проявила себе у складних обставинах.

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