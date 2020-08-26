Вони щодня підкорюють небо

29-го серпня в Україні відзначають День авіації. 11 телеканал підготував ексклюзивні матеріали про роботу пілотів та авіадиспетчерів. Як це — керувати багатотонною машиною у повітрі — із кабіни літака розкаже Владислав Авдієнко.

Аеропорт Дніпропетровськ. Борт “Київ — Дніпро” тільки-но приземлився та прямує до термінала.

Тільки-но погляньте, який красень. Сьогодні нам випала честь поспілкуватися із пілотом цього повітряного судна.

Зворотній рейс за півтори години. Екіпажу треба встигнути усе! Пасажири тільки покидають салон, а підготовка до нового злету вже йде повним ходом. Біля трапу нас зустрічає командир повітряного судна — Володимир Янковий.

Разом оглядаємо літак.

Двигун — гордість цього літака, каже Володимир. Багатотонну машину підіймають 2 гвинти діаметром 5 метрів. Вони потужні й водночас легкі, із карбону.

Також командир контролює процес заправки.

У авіації Володимир майже 40 років. Половину з них відлітав військовим пілотом. З 2004-го працює у комерційних авіакомпаніях. Роботою, каже, задоволений.

Проте графік — специфічний. Часто доводиться ночувати у чужих містах, далеко від рідних. У Володимира, до речі, 2 дочки та аж троє онуків.

Літаку усього 4 роки, тож у кабіні все комп’ютеризоване.

Та головний елемент управління — штурвал — механічний. Ним пілот навіть дає трохи покерувати.

“Я вам хочу сказати, керувати не так то й важко. Відчувається якась точність — дуже точно можна відкоригувати положення, в якому ти його тримаєш.”

Поки Володимир перевіряє усі системи в кабіні, салон приводять до ладу стюардеси. Юлія працює тут уже понад 10 років. Каже, найбільше подобається спілкуватися із людьми.

Проте робота на висоті потребує неабиякої відповідальності та стресостійкості.

А також турботи у всьому. Ось, приміром, сьогодні під час висадки з літака допомога знадобилася пані Марії.

Ось і настав час вилітати до Києва. Багаж завантажено, пасажири зайняли місця…

Ми бажаємо екіпажу щасливої дороги без повітряних ям та м’якої посадки.