Вони щодня підкорюють небо
29-го серпня в Україні відзначають День авіації. 11 телеканал підготував ексклюзивні матеріали про роботу пілотів та авіадиспетчерів. Як це — керувати багатотонною машиною у повітрі — із кабіни літака розкаже Владислав Авдієнко.
Аеропорт Дніпропетровськ. Борт “Київ — Дніпро” тільки-но приземлився та прямує до термінала.
Тільки-но погляньте, який красень. Сьогодні нам випала честь поспілкуватися із пілотом цього повітряного судна.
Зворотній рейс за півтори години. Екіпажу треба встигнути усе! Пасажири тільки покидають салон, а підготовка до нового злету вже йде повним ходом. Біля трапу нас зустрічає командир повітряного судна — Володимир Янковий.
Разом оглядаємо літак.
Двигун — гордість цього літака, каже Володимир. Багатотонну машину підіймають 2 гвинти діаметром 5 метрів. Вони потужні й водночас легкі, із карбону.
Також командир контролює процес заправки.
У авіації Володимир майже 40 років. Половину з них відлітав військовим пілотом. З 2004-го працює у комерційних авіакомпаніях. Роботою, каже, задоволений.
Проте графік — специфічний. Часто доводиться ночувати у чужих містах, далеко від рідних. У Володимира, до речі, 2 дочки та аж троє онуків.
Літаку усього 4 роки, тож у кабіні все комп’ютеризоване.
Та головний елемент управління — штурвал — механічний. Ним пілот навіть дає трохи покерувати.
“Я вам хочу сказати, керувати не так то й важко. Відчувається якась точність — дуже точно можна відкоригувати положення, в якому ти його тримаєш.”
Поки Володимир перевіряє усі системи в кабіні, салон приводять до ладу стюардеси. Юлія працює тут уже понад 10 років. Каже, найбільше подобається спілкуватися із людьми.
Проте робота на висоті потребує неабиякої відповідальності та стресостійкості.
А також турботи у всьому. Ось, приміром, сьогодні під час висадки з літака допомога знадобилася пані Марії.
Ось і настав час вилітати до Києва. Багаж завантажено, пасажири зайняли місця…
Ми бажаємо екіпажу щасливої дороги без повітряних ям та м’якої посадки.