Карантин продовжено

Україна закрила кордони для іноземців та офіційно продовжила карантин. Триватиме він до 1 листопада. Таке рішення Уряд ухвалив через велику кількість інфікованих на COVID-19. Щодня в державі фіксують за 1,5 тисячі нових випадків. Остання цифра 1670. На щастя, Дніпропетровщина не входить до лідерів антирейтингу. Усі подробиці далі.

Сьогодні Кабінет міністрів України вирішив подовжити адаптивний карантин до 1 листопада. Також зберігатиметься розподіл країни на 4 епідемічні зони.

Також був подовжений і режим “надзвичайної ситуації”, а в окремих районах будуть посиленні обмеження. В першу чергу це торкнеться зеленої зони.

Окрім того, вже з найближчої суботи, 29 серпня, уряд закриває кордони для іноземців. Таке рішення діятиме протягом місяця, до кінця вересня. До України потраплятимуть тільки жителі інших держав, які увійшли до певного переліку.

І закриття кордонів, і подовження карантину, кажуть в Уряді, вимушені міри через збільшення кількості хворих на коронавірус. За останню добу в Україні знов за півтори тисячі випадків. Цього разу першими за кількістю інфікованих є Одеська та Тернопільська області. На Дніпропетровщині офіційно підтверджених випадків COVID-19 всього 5. Всі хворі із Дніпра. Отже, з такими невисокими показниками наша область поки залишається в зеленій зоні.