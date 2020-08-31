У Дніпрі чистять міські фонтани

Через зростання кількості хворих на COVID, у Дніпрі посилили санітарну обробку громадського транспорту. Й навіть показали, як дезінфікують та миють тролейбуси. А ще сьогодні журналістам продемонстрували, яких зусиль вартує привести до ладу міські фонтани. Подробиці – далі в сюжеті.

Лівий берег, тролейбусне депо номер 1. Ось так наводять лад у салоні після ранкової години пік. Спочатку просте вологе прибирання.

Потім санобробка антисептиками усього, до чого могли торкатися пасажири.

Далі — двері зачиняються, тролейбус поливають милом та водою під великим тиском. Фінальний етап — проїзд між величезними щітками.

У депо № 1 базується половина усього рухомого складу міста – 80 тролейбусів. Й кожен миють саме так. В департаменті транспорту хваляться новим обладнанням.

Санобробку в тролейбусах проводять щонайменше двічі на день, запевняють чиновники — перед виходом на маршрут та в міжпікові години.

Усе це частина міської програми “Дякуємо за чистоту”. Вона працює й для об’єктів благоустрою. Сьогодні журналістам показали, як чистять міські фонтани. Ось цей, поряд з театром Тараса Шевченка, потерпає від бруду найбільше в місті.

“Цей фонтан є одним з найбільш популярних серед любителів вечірнього алкоголю на вулицях. І кожного ранку звідси дістають пляшки від горілки, від пива, пластикові стаканчики.”

Робітники показують купки сміття.

Також фонтан чистять від зеленого нальоту. Процес доволі тривалий.

Перехожі прибиранням задоволені.

Очищення проводять двічі на місяць. Так миють усі фонтани, окрім “Лебедя” та “Порогів”, що збудовані на березі річки й беруть воду безпосередньо із Дніпра. Сезон фонтанів у місті триватиме приблизно до середини жовтня.