75-річний чоловік з Дніпра помер від коронавірусу минулими вихідними. А за останню добу в області зафіксували 70 нових випадків COVID-19. 50 з них виявили у Дніпрі, 6 – у Павлограді, по 3 – у Кам’янському та Кривому Розі, а також в кількох районах області. Життя кількох тяжких пацієнтів зараз рятують у лікарні Мечникова. Подробиці — далі.

24 хворих на коронавірус зараз перебувають у відділеннях лікарні Мечникова. Шістьох рятують у реанімації. Стан двох — вкрай тяжкий.

У Мінохорони здоров’я нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус. Підкреслюють, із симптомами хвороби безпосередньо до медзакладу йти не треба. Необхідно зв’язатися з сімейним лікарем. Який має скерувати бригаду для тестування на COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом 7 вересня в Україні зафіксовано 2 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Києві, Львівській та Тернопільській області. Уряд анонсував додаткову закупівлю кисневих концентраторів, лікарських засобів та збільшення кількості ліжок у госпітальних базах. З березня кількість місць для лікування хворих на COVID-19 вже збільшилася з 12-ти до 35- тисяч.

В школах України, які тільки-но розпочали заняття, потроху закривають окремі класи через діагнози COVID-19 у викладачів та учнів. Повідомлення про перехід на карантин надходять з Києва, Миколаєва, Бердянська, Рівного та Полтавської області. А в Івано-Франківську, який увійшов до червоної зони, школи й дитсадки все ж таки відкриються з 14 вересня. Принаймні такі наміри анонсував місцевий мер Руслан Марцінків. Він наголосив: відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради.

У Дніпрі та області ситуацію з дотримання протиепідемічних правил у навчальних закладах контролює Держпродспоживслужба. Йдеться про наявність дезінфекційних засобів, масочний режим, та контроль стану здоров’я вчителів. Прикладом вимірювати температуру вчителям та технічному персоналу щодня перед початком занять — обов’язково. А от дітей заклад може й не перевіряти.

Стан дітей мають контролювати батьки й не пускати до школи за наявності симптомів респіраторних захворювань. Проте попереду осінь — традиційна пора ГРВІ. Й не зовсім зрозуміло, як батьки та система освіти впораються з проблемою за умов коронавірусного карантину.