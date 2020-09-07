Смертельна автотроща у вечірню годину “пік”

07.09.2020 19:11

На Слобожанському проспекті водій легковика не впорався з кермом і на шаленій швидкості буквально вилетів на зустрічну смугу — просто в лоб іншим автівкам. Порушник загинув на місці. Безсилими медики виявились і перед травмами іншого постраждалого водія. Усі подробиці трагічної ДТП — далі.

Слобожанський проспект. Вечірня “година пік” та жвавий рух машин. Момент ДТП фіксують камери відеонагляду.

На відео бачимо: водій Міцубісі вилітає на зустрічну смугу, не втримує кермо і зрештою таранить Нісан.

Водій Міцубісі гине на місці. Його тіло з понівеченої автівки доводиться діставати за допомогою спецтехніки.

Постраждалого з іншої автівки у вкрай важкому стані доправляють до 6 міської лікарні. У 61-річного чоловіка важка черепно-мозкова травма, множинні перелами ребер, пошкодження внутрішніх органів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Втім, найімовірніше справу закриють через смерть винуватця ДТП. Відтак, і збитки постраждалим компенсувати буде нікому.

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