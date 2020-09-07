50% обпеченого тіла

З такими критичними травмами медики дитячої лікарні рятують 4-ічну Женю. Маленька постраждала у пожежі. Вогонь спалахнув у будинку її бабусі, яка п’яною спала у кімнаті. З палаючої домівки жінка вибралась неушкодженою, а от обгорілу онуку лише дивом врятували сусіди. І вже зараз дівчинка потребує нашої з вами допомоги. Усі подробиці від Софії Куценко.

Вже четверту добу 4-річну Женю рятують в обласній дитячій лікарні. Сюди маленька потрапила з тяжкими опіками тулуба та нижніх кінцівок. За її життя борються найкращі фахівці. Та поки що жодних прогнозів не дають. У дівчинки обпечено 50% тіла. І попереду ще з десяток хірургічних втручань.

Під стінами реанімації чергує матір. 24-річна Анастасія каже: доньку на кілька днів залишила бабусі. Адже, окрім Жені, має ще трьох дітей, яких виховує сама.

Утім бабуся за малою не вгледіла. Адже просто заснула п’яною у сусідній кімнаті. Це і призвело до страшної пожежі.

Ось у цьому будинку і сталася трагедія. Маленька Женя гралася у вітальні, саме тут і спалахнув вогонь. Полум’я миттю перекинулось на сусідні кімнати. В одній із них спочивала бабуся, яка і мала б доглядати за онукою. З охопленого вогнем будинку жінка вибігти встигла, а от малу залишила напризволяще.

Рятувати дитину із вогняної пастки кинулись сусіди. Ірина Іванівна перша побачила вогонь та миттю разом із іншими жителями вулиці взялась гасити пожежу. В цей час рідна бабуся дівчинки лише безпорадно сиділа на подвір’ї. Жінка була добряче напідпитку.

Сусіди кажуть, жоден із дорослих вихованням дівчинки не займається. Бабуся — пиячить, матір — влаштовує особисте життя. За невиконання батьківських обов’язків жінку вже навіть притягували до адміністративної відповідальності. Утім, сама Анастасія твердить, це наклеп сусідів.

Але у поліції інша думка. За фактом невиконання обов’язків по догляду за дітьми в поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Свою провину бабуся визнає. Каже, що готова відповісти за законом. Головне, твердить, аби онука вижила.

Лікування Жені обійдеться близько 300 000 гривень. У родини таких грошей немає. Кошти на медикаменти збирають волонтери.

Якщо ви бажаєте допомогти дівчинці, кошти можна відправити на номер картки, який ви зараз бачите на своєму екрані.

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