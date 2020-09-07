У дворі на лівому березі здетонувала граната

Жбурнув бойову гранату у двох випадкових людей під час конфлікту через жінку. В одному із дворів на лівому березі Дніпра прогримів потужний вибух. Здетонувала граната Ф-1. Із сусіднього двору вона прилетіла прямісінько під ноги постраждалим. Наш Єгор Ромахло побував на місці інциденту і вже знає усі подробиці.

Потужний вибух сколихнув цей двір близько шостої вечора. Очевидці встигли побачити тільки чоловіка, який кинув ось сюди, прямо під ноги двом людям, бойову гранату. Її уламки потрапили навіть у вікна будинку навпроти.

На вулицю одразу повибігали усі мешканці. Люди кажуть — вибух був такої сили, що здригнулись навіть стіни.

На місце миттю прибули поліцейські та швидкі. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Після такого вибуху, кажуть, медики, це просто диво, що обидва отримали легкі травми.

“Хворі були обстежені, оглянуті хірургом, невропатологом. Виконаний рентген. Хірургічна обробка ран, видалені сторонні предмети. Обидва хворих знаходяться на амбулаторному лікуванню, їх не госпіталізовано.”

З одним із постраждалих одразу після вибуху вдалося поспілкуватися Михайлу. Почуту історію переповідає нам.

Граната ж, як виявилося, прилетіла ось з цього двору. Тут конфліктували два чоловіки. А не поділили вони, хто б міг подумати, жінку! Сусідка з першого поверху все бачила на власні очі.

І він — кинув. Щоправда, не у нового обранця своєї колишньої , а чомусь просто у сусідній двір. Після вибуху між чоловіками зав’язалася бійка, у якій підривник програв. Вже після цього, усього у крові та синцях, його арештувала поліція. Та от бабуся затриманого впевнена, справжня жертва — це її онук.

Почути версію дружини підривника, через яку і розгорівся конфлікт, не вдалося. Двері у її квартирі ніхто не відчиняє.

В поліції кажуть, затриманим виявився 35-річний раніше засуджений чоловік. Звідки він взяв гранату, правоохоронцям нині з’ясовують.

За попередньою інформацією, з місця було вилучено фрагмент гранати Ф-1. Його направлено на експертизу. Пізніше ми вже будемо мати детальну картину — що саме вибухнуло.”

За замах на життя двох людей ревнивцю-підривнику загрожує 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.