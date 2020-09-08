Покинуті напризволяще песики шукають родину

Сім новонароджених цуценят у коробці посеред хащі знайшла небайдужа дніпрянка. Жінка врятувала малечу, однак залишити собі усіх фізично не може. Безкоштовно забирати до себе притулки відмовляються. А зайвих грошей у рятівниці собак немає. Тож, якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця, після сюжету Єгора Ромахла точно зрозумієте — час здійснювати мрію настав!

Три чорняві та три блондинки. Одну з семи підкинутих дівчат нещодавно вже забрали у сім’ю. Вони життєрадісні та надзвичайно грайливі. Зараз саме час годування.

Ніна — рятівниця цієї малечі. Саме вона проходячи повз хащі почула скавчання. Серед гілок побачила коробку.

Жінка вже багато років підгодовує безхатніх тварин та навіть намагається знаходити їм господарів. Каже, до цієї малечі одразу буквально прикипіла усім серцем.

“Ви тільки подивіться на цю красуню. Їй, як і її п’ятьом сестрам не більше двох місяців. Грайливості цуценяті хоч відбавляй.”

На щастя, доглядати за песиками Ніні допомагають її знайомі, які теж займаються пошуком нових сімей для тварин. Декілька днів тому їм підкинули ще одну коробку. Цього разу з чотирма кошенятами.

Та опікати таку кількість тварин постійно жінки просто не в змозі. У притулках, кажуть, малечу забрати згодні, проте тільки за гроші. 150 гривень цуценя. Ці кошти потрібні для щеплення та нової клітки. Саме тому захисниці чотирилапих просять усіх господарів стерилізувати своїх тварин.

Грошей, аби заплатити за передачу цуценят до притулку, у жінок немає. Проте врятувати ситуацію може кожен із вас.

Якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця, саме зараз є гарна нагода втілити мрію у життя. І подарувати цим пухнастикам надважливе — свою любов та турботу.

Аби дізнатись, де та як можна забрати собі цуценя або кошеня, звертайтеся за номерами, які зараз бачите на екрані.

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