10 гривень за годину

Комунальники оголосили нову вартість паркування по всьому Дніпру. Нагадаємо, наприкінці серпня апеляційний суд визнав платні стоянки в Дніпрі незаконними. Після цього в мерії пообіцяли переглянути тариф. Чим обґрунтована нова вартість та як зміни оцінили водії — дивіться далі в сюжеті.

10 гривень у будь-якій точці міста. Відтепер припаркувати машину у Дніпрі стало доступніше. Після судового скандалу міська влада знизила вартість паркування із 15-и до 10-и гривень. Водії сприймають зміни по-різному.

Саме завдяки платному паркуванню й можуть поліпшувати стан паркомісць, запевняють в КП “Міськавтопарк”. До того ж схожі тарифи є і в інших містах України.

Оплатити паркування, нагадують, можна так само: в паркоматі, Приват-24, або у спеціальному додатку UNIP. А для тих, хто паркується регулярно, є вигідні абонементи.

Аби уникнути конфліктів, для інспекторів з паркування підготували спеціальні пам’ятки. Там є витяги з законодавства, телефони інспекції та штрафмайданчика — їх ви зараз бачите на ваших екранах.

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ІНСПЕКЦІЯ З ПАРКУВАННЯ

ШТРАФМАЙДАНЧИК:

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Наразі в Дніпрі облаштовані майже 8100 безкоштовних паркомісць та 3500 платних. Подекуди не змінили старі знаки із вартістю стоянки 15 гривень. У міськраді повідомили: це тимчасово, платити більш як 10 гривень не треба.