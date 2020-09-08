Турбота про родини загиблих бійців

На довічний лікарський супровід взяли до себе родини загиблих бійців в лікарні Мечникова. Для цього організували спеціальну програму, під час якої виявляють проблеми зі здоров’ям та лікують таких пацієнтів. А хвороб, кажуть медики, у людей, які втратили рідних в АТО, чимало.

Дружини, діти та батьки, переважно мами — сьогодні на обстеженні у найкращих фахівців лікарні Мечникова. Вони приїхали з усієї області.

Серед матерів бійців і пані Тетяна. Втратила єдиного сина Олександра 3 роки тому. Хлопцю було 27 років.

Постійний стрес неабияк вплинув на стан здоров’я цих жінок. В лікарні імені Мечникова ними опікуються вже не перший рік. Їх взяли на постійний супровід.

Під час обстеження матері дізнались, що в лікарні Мечникова перебуває 19-річний поранений. Його доставили кілька днів тому. Жінки пішли провідати хлопця.

В лікарні також пообіцяли взяти на довічний медичний супровід родичів і тих загиблих, статус яких державою й досі не визначений.