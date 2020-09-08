У Дніпрі – черговий скандальний демонтаж кіоску

Крики, нецензурна лайка та навіть страйк! Комунальники виявили торгову точку, в якій регулярно продавали алкоголь після 22-ї години. Тож приїхали його демонтувати. Але господарі крамниці разом із місцевими жителями влаштували справжній протест.Чим все скінчилось знає Марко Ручка.

Знести кіоск на вулиці Магдалинівська, 28 вирішили в КП «Благоустрій міста». Прийняли таке рішення, адже тут продавали спиртне у заборонений законом час. Власників така заява обурює. Як і те, що комунальники увірвались без жодних попереджень.

Жінка каже — ще у червні в мерії їй продовжили термін оренди землі. Додає, ніяких приписів та попереджень щодо заборони торгівлі не було.

Проти демонтажу цього МАФу виступають навіть місцеві жителі. Кажуть — це чи не єдиний магазин поряд.

Втім, юристи комунального підприємства запевняють — факт продажу спиртного фіксували неодноразово. Твердять, у таких випадках діють радикально.

Та впевнено стверджують — припис щодо знесення торгової точки власникам видавали. Захисники ж МАФу стоять на своєму та не дозволяють його демонтувати.

Зрештою, кілька людей просто заходять всередину крамниці, аби у комунальників не було шансу підійняти її краном. На місце викликали правоохоронців. Ті з’ясовують, що комунальники розірвали договір про оренду, не попередивши власників магазину. Утім, навіть в цьому випадку — дії мерії законні.

Знайти компроміс — не вийшло. Продавці встигли винести товар та особисті речі й, зрештою, МАФ демонтували. Власники ж миритись із цим не збираються та вже готують позов до суду.